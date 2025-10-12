11 Ekim
Letonya-Andora
2-2
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
2-0
11 Ekim
Norveç-İsrail
5-0
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
1-6
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
2-0
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
1-0
11 Ekim
Estonya-İtalya
1-3
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
0-1

Dimitrov: "Türkler haklı bir galibiyet elde etti"

Bulgaristan Teknik Direktörü Alexander Dimitrov, Türkiye mağlubiyeti sonrası konuştu.

calendar 12 Ekim 2025 01:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dimitrov: 'Türkler haklı bir galibiyet elde etti'
Bulgaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Alexander Dimitrov, Türkiye karşısında alınan mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Dimitrov, ay-yıldızlı ekibin üstün bir oyun sergilediğini vurgulayarak, "Türkiye çok iyi oynadı, hücumda da çok etkili oldular. Maçın kırılma anı, kendi kalemize attığımız golden sonra psikolojik olarak oyundan düşmemizdi. Bunu kaldıramadık." ifadelerini kullandı.

Türk Milli Takımı'nın galibiyeti hak ettiğini belirten Bulgar çalıştırıcı, "Türk tarafı çok daha güçlüydü ve haklı bir galibiyet elde etti." sözleriyle rakibini tebrik etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
