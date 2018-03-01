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Didier Drogba'dan Galatasaray paylaşımı

Galatasaray'ın unutulmaz golcülerinden Drogba, sarı-kırmızılı takımla attığı ilk golü sosyal medya hesabından paylaştı.

Didier Drogba'dan Galatasaray paylaşımı
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01 Mart 2018 04:06
Galatasaray'ın Fildişili eski yıldızı Didier Drogba yaptığı paylaşımla dikkta çekti.

Sarı-kırmızılı taraftarların unutamadığı golcülerden Drogba, eski takımıyla Akhisarspor'a karşı attığı ilk golü paylaştı. Yıldız golcü "Çünkü oldu" yazısının altına eski takım arkadaşları Amrabat, Sneijder, Melo, Fatih Terim ve Mert Çetin'i etiketleyerek aile notuyla paylaştı.

Drogba'nın bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.





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