Didier Drogba'dan Galatasaray paylaşımı

Galatasaray'ın Fildişili eski yıldızı Didier Drogba yaptığı paylaşımla dikkta çekti.
Sarı-kırmızılı taraftarların unutamadığı golcülerden Drogba, eski takımıyla Akhisarspor'a karşı attığı ilk golü paylaştı. Yıldız golcü "Çünkü oldu" yazısının altına eski takım arkadaşları Amrabat, Sneijder, Melo, Fatih Terim ve Mert Çetin'i etiketleyerek aile notuyla paylaştı.
Drogba'nın bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.
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Sarı-kırmızılı taraftarların unutamadığı golcülerden Drogba, eski takımıyla Akhisarspor'a karşı attığı ilk golü paylaştı. Yıldız golcü "Çünkü oldu" yazısının altına eski takım arkadaşları Amrabat, Sneijder, Melo, Fatih Terim ve Mert Çetin'i etiketleyerek aile notuyla paylaştı.
Drogba'nın bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın