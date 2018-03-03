Portekiz Ligi'nde 25. hafta mücadelesindeilekarşı karşıya geldi.Porto, 28. dakikada Ivan Marcano'nun golüyle öne geçmeyi başardı. Sporting ise 45. dakikada Rafael Leao'nun golüyle skora denge getirdi.Dakikalar 49'u gösterdiğinde ise sahneye Yacine Brahimi çıktı ve Porto tekrar öne geçmeyi başardı.Kalan dakikalarda Sporting aradığı golü bulamadı ve Porto 2-1'lik skorla sahadan 3 puanla ayrıldı.Bu sonuçla birlikte Porto puanını 67'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Sporing ise 59 puanda kaldı.