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Dev maçta Porto'dan Sporting'e izin yok! Zirve...

Portekiz Ligi'nde 25. haftada Porto, Sporting'i 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Dev maçta Porto'dan Sporting'e izin yok! Zirve...
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03 Mart 2018 01:25
Portekiz Ligi'nde 25. hafta mücadelesinde Porto ile Sporting karşı karşıya geldi.

Porto, 28. dakikada Ivan Marcano'nun golüyle öne geçmeyi başardı. Sporting ise 45. dakikada Rafael Leao'nun golüyle skora denge getirdi.

Dakikalar 49'u gösterdiğinde ise sahneye Yacine Brahimi çıktı ve Porto tekrar öne geçmeyi başardı.

Kalan dakikalarda Sporting aradığı golü bulamadı ve Porto 2-1'lik skorla sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Porto puanını 67'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Sporing ise 59 puanda kaldı.



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