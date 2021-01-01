DeRozan: "Ben hakemlere rol yapmam, bir yolunu bulurum!"

Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan, NBA'in yeni kurallarına rağmen serbest atış denemelerinin azalmamasının sebebini açıkladı.



DeRozan'a, hücum oyuncuları için getirilen yeni lig kurallarına rağmen serbest atış denemelerini düşürmemesinin sırları soruldu.



Diğer oyuncuların girişimleri azalmasına rağmen bu konuda sıkıntı yaşamayan DeMar, şu yanıtı verdi:



"Ben hakemleri kandıran biri değilim, bilmiyorum. Yapanlara da laf atıyor dğeilim. Her zaman agresif olmaya çalışıyorum. Lig genelinde serbest atış denemeleri azaldı, ama bu pek umurumda değil. Ben yine de bir şekilde çizgiye gitmenin yollarını arıyorum."



Bulls ile şimdiye kadar dört maçlık süreçte, DeRozan çizgiye gidişini azaltmak bir kenara, geçen seneki 7.2'den arttırarak 7.5'a yükseltmiş durumda.



"POP BANA 'FLOP' YAPMAMI SÖYLEMİŞTİ"



DeRozan ayrıca, San Antonio Spurs zamanında koç Gregg Popovich'in kendisini hakemlere karşı rol yapmaya teşvik ettiğini de şu şekilde anlattı:



"San Antonio'dayken, Pop bir keresinde beni kenara çekmişti ve hakemlere rol yapmadığım takdirde yeteri kadar düdük alamayacağımı söylemişti. Bilmiyorum, belki de Amerikan futbolu oynamalıyım."



NBA oyuncuları bu sezon ortalama 19.5 serbest atış denemesiyle, lig tarihinde en düşük serbest atış oranına sahip.



