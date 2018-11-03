'Derbide 90 dakikanın ardından patırtı koptu'

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşananlar dünya basınında geniş yankı buldu.
"30 KİŞİLİK KAVGA"
BBC, "Futbolcular ve teknik adamların karıştığı 30 kişilik kavganın ardından üç futbolcu kırmızı kart gördü" dedi.
"PATIRTI KOPTU"
İtalyan Sport Media Set ise, "90 dakikanın ardından patırtı koptu, derbi kavgayla bitti" başlığını kullandı.
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"30 KİŞİLİK KAVGA"
BBC, "Futbolcular ve teknik adamların karıştığı 30 kişilik kavganın ardından üç futbolcu kırmızı kart gördü" dedi.
"PATIRTI KOPTU"
İtalyan Sport Media Set ise, "90 dakikanın ardından patırtı koptu, derbi kavgayla bitti" başlığını kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın