Depremzede çocuklar için top ve oyuncak toplandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta, Fethiyespor-GMG Kastamonuspor karşılaşması öncesi sahaya atılan top ve oyuncaklar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara gönderilecek.



Fethiyespor taraftar grubu sosyal medya üzerinden, maça top ve oyuncaklarla gelinmesi duyurusu yaptı.



İlçe Stadı'ndaki maçın başlama vuruşundan önce taraftarlar, yanlarında getirdikleri top ile oyuncakları görevlilerce toplanması için sahaya atıp, birlik ve beraberlik mesajı verdi.



Saha kenarındaki oyuncakların toplanmasının ardından müsabaka başladı.





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