Depremzede çocuklar için top ve oyuncak toplandı

Fethiyespor-Kastamonuspor maçında depremzede çocuklar için top ve oyuncak toplandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Depremzede çocuklar için top ve oyuncak toplandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2023 17:29
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta, Fethiyespor-GMG Kastamonuspor karşılaşması öncesi sahaya atılan top ve oyuncaklar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara gönderilecek.

Fethiyespor taraftar grubu sosyal medya üzerinden, maça top ve oyuncaklarla gelinmesi duyurusu yaptı.

İlçe Stadı'ndaki maçın başlama vuruşundan önce taraftarlar, yanlarında getirdikleri top ile oyuncakları görevlilerce toplanması için sahaya atıp, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Saha kenarındaki oyuncakların toplanmasının ardından müsabaka başladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery