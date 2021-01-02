Muris Mesanovic attı.

üsabakanın 65. dakikasında Appindangoye ile girdiği hava topunda kaşı açılan Rodallega, ambulansla Medicana Sivas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tomografisi çekilen oyucunun bilincinin açık, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Süper Lig'de 16. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.Konuk ekip Yukatel Denizlispor'un ilk golünü 17. dakikada Hugol Rodallega kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un golleri 26. dakikada Max Gradel (penaltı) ve 45+2. dakikada Faycal Fajr'dan geldi. Yukatel Denizlispor'un beraberlik golünü 90+33. dakikadaDenizlispor'un 35 yaşındaki Kolombiyalı ismi Rodallega, son 7 lig maçında 6 gol atarak dikkat çeken bir performans sergiledi. MBu beraberliğin ardından ardından Demir Grup Sivasspor 18, Yukatel Denizlispor ise 13 puana ulaştı.Süper Lig'de salı günü Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.17. dakikada Denizlispor öne geçti. Murawski'nin Robin Yalçın'dan kaptığı top Rodallega'nın önünde kaldı. Appindangoye'yi çalımlayarak soldan ceza alanına giren Rodallega, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1.21. dakikada Gradel'in savunmanın arkasına gönderdiği topu ceza alanında kontrol eden Yatabare, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Video Yardımcı Hakem'in uyarısı üzerine pozisyonu yeniden izleyen hakem Erkan Özdamar, golden önce Leisman'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal ederek, penaltı noktasını gösterdi.26. dakikada penaltıyı kullanan Gradel, meşin yuvarlağı ağlarla göndererek skoru 1-1'e getirdi.35. dakikada Sagal'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda top direğin yanından auta gitti.45+1. dakikada Sivasspor öne geçti. Yatabare'in kafayla indirdiği topu takip eden Fajr'in ceza yayı içinden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.45+6. dakikada Recep Niyaz'ın uzak mesafeden etkili şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, topu güçlükle kornere çeldi.56. dakikada Recep Niyaz'ın ceza alanı sol çaprazından aşırtma vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu çizgi üzerinde güçlükle kontrol etti.70. dakikada Sagal'ın ceza yayı içinden vuruşunda, top direğin üstünden auta çıktı.72. dakikada Gradel'in savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Yatabare'nin ceza alanında çapraz pozisyondan etkisiz vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.90+3. dakikada Denizlispor beraberliği yakaladı. Recep Niyaz'ın ceza alanı dışından şut girişimi Mesanovic'e pas oldu. Penaltı noktasının gerisinde topu kontrol edip dönerek vuran Mesanovic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.Yeni 4 EylülErkan Özdamar, Abdullah Bora Özkara, Mustafa SönmezAli Şaşal Vural, Goiano (Dk. 59 Cofie), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Robin Yalçın, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 75 Yasin Öztekin), Gradel, Yatabare (Dk. 88 Kone)Pantilimon, Lopes (Dk. 68 Dossevi), Leismann, Mustafa Yumlu (Dk. 29 Muhammet Özkal), Bergdich, Bakalorz (Dk. 46 Özer Özdemir), Murawski, Recep Niyaz, Sagal, Mesanovic, Rodallega (Dk. 68 Sacko)Dk. 17 Rodallega, Dk. 90+3 Mesanovic (Yukatel Denizlispor), Dk. 26 Gradel (Penaltıdan), Dk. 45+1 Fajr (Demir Grup Sivasspor)Dk. 5 Mesanovic, Dk. 57 Murawski, Dk. 82 Bergdich (Yukatel Denizlispor) Dk. 79 Cofie (Demir Grup Sivasspor)