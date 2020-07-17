Bu sezon Süper Lig'de Denizlispor formasıyla dikkatleri çekmeyi başaran Oscar Estupinan için bonservisini elinde bulunduran Vitoria kararını verdi. Portekiz ekibi yeni sezon öncesi oyuncuyu satmayı planlıyor.



A Bola'nın haberine göre Denizlispor, yeniden oyuncuyu kiralamak istese de Vitoria, sözleşmesi 2021'de sona erecek olan 23 yaşındaki Kolombiyalı yıldızı bu yaz bonservisiyle birlikte göndermeyi hedefliyor. Oyuncu için ise sadece Denizli'nin devrede olmadığı ve başka takımların da şartlar adına görüşmelere başladıkları belirtiliyor.



Son olarak Süper Lig'de Denizlispor'un geriden gelerek kazandığı kritik Trabzonspor maçında ağları havalandıran Estupinan; 7'si ligde, 7'si kupada olmak üzere Denizlispor formasıyla bu sezon toplam 14 gole imza attı.



