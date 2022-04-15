Denizlispor, Keçiörengücü'nü tek golle geçti!

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Altaş Denizlispor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi.



Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Denizlispor 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 50. dakikada İlhan depe kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Denizlispor puanını 36'ya çıkardı. Keçiörengücü ise 38 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Keçiörengücü, Ümraniyespor'a konuk olacak. Denizlispor ise İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.



Stat: Aktepe



Hakemler: Onur Özütoprak, Hasan Hüseyin Tetik, Mert Bulut



Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uzodimma, Mehmet Tayfun Dingil (Dk. 74 Manaj), Fatih Solmaz, Muharrem Cinan (Dk. 56 Hüsamettin Tut), Taşkın Çalış, Ackah (Dk. 80 Uğur Utlu), Ali Yavuz Kol (Dk. 58 Erkam Reşmen), Olawoyin, Djibrila (Dk. 46 Ziya Alkurt), Hamza Gür



Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Schwechlen, Hakan Çinemre, Oğuz Yılmaz, Lopes, Muhammed Gönülaçar, İlhan Depe, Djedje (Dk. 80 Muhammet Özkal), Özer Özdemir (Dk. 75 Mustafa Çeçenoğlu), Aissati (Dk. 72 Mayi), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 80 Bekir Turaç Böke)



Goller: Dk. 50 İlhan Depe (Altaş Denizlispor)



Sarı kartlar: Dk. 61 Mehmet Tayfun Dingil (Ankara Keçiörengücü), Dk. 45 Schwechlen, Dk. 72 Özer Özdemir (Altaş Denizlispor)





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