Denizlispor, Kasımpaşa'yı konuk edecek

Süper Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, 33. hafta mücadelesinde perşembe günü Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.



Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakada, hakem Alper Ulusoy düdük çalacak.



Ligde 25 puanı bulunan ve düşme hattının üzerindeki Yeni Malatyaspor'un 7 puan gerisinde yer alan Yukatel Denizlispor, gol atamadığı son 3 karşılaşmada 1 puan alabildi.



Yeşil-siyahlı ekip, iç sahadaki son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.



Kasımpaşa'ya karşı Süper Lig'de oynadığı 7 maçta galibiyeti bulunmayan Yukatel Denizlispor, bu müsabakalarda 1 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 6 gol atan Denizli temsilcisi, kalesinde 14 gol gördü.



