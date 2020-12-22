Denizlispor, Erzurum deplasmanında puan arayacak

Süper Lig'de geçen hafta konuk ettiği lider Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Yukatel Denizlispor, 14. hafta mücadelesinde 23 Aralık Çarşamba günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.
Ligde sadece 1 puan alabildiği 6 maçlık periyottan sonra teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çıktığı ilk maçta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'lık skorla geçen Yukatel Denizlispor, 14. haftaya 9 puan ve averajla 20. sırada girdi.
Yeşil-siyahlı ekiple aynı puana sahip ve averajla ligin son sırasında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, gol atamadığı son 4 karşılaşmada mağlup oldu. Erzurum temsilcisi, teknik direktör Mehmet Özdilek'ten sonra Hüseyin Çimşir'le de yollarını ayırdı.
Yukatel Denizlispor'da kırmızı kart cezalısı Radoslaw Murawski yarınki maçta forma giyemeyecek.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.
Ligde sadece 1 puan alabildiği 6 maçlık periyottan sonra teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çıktığı ilk maçta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'lık skorla geçen Yukatel Denizlispor, 14. haftaya 9 puan ve averajla 20. sırada girdi.
Yeşil-siyahlı ekiple aynı puana sahip ve averajla ligin son sırasında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, gol atamadığı son 4 karşılaşmada mağlup oldu. Erzurum temsilcisi, teknik direktör Mehmet Özdilek'ten sonra Hüseyin Çimşir'le de yollarını ayırdı.
Yukatel Denizlispor'da kırmızı kart cezalısı Radoslaw Murawski yarınki maçta forma giyemeyecek.