Denizlispor, Erzurum deplasmanında puan arayacak

Süper Lig'de geçen hafta konuk ettiği lider Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Yukatel Denizlispor, 14. hafta mücadelesinde 23 Aralık Çarşamba günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.



Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.



Ligde sadece 1 puan alabildiği 6 maçlık periyottan sonra teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çıktığı ilk maçta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'lık skorla geçen Yukatel Denizlispor, 14. haftaya 9 puan ve averajla 20. sırada girdi.



Yeşil-siyahlı ekiple aynı puana sahip ve averajla ligin son sırasında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, gol atamadığı son 4 karşılaşmada mağlup oldu. Erzurum temsilcisi, teknik direktör Mehmet Özdilek'ten sonra Hüseyin Çimşir'le de yollarını ayırdı.



Yukatel Denizlispor'da kırmızı kart cezalısı Radoslaw Murawski yarınki maçta forma giyemeyecek.



