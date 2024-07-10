Denizlispor'da Emre Sağlık takımdan ayrıldı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımların Denizlispor'un sağ beki Emre Sağlık takımdan ayrıldı.

Haber; DHA
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Denizlispor'da Emre Sağlık takımdan ayrıldı
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10 Temmuz 2024 14:13
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımların Denizlispor'un sağ beki Emre Sağlık takımdan gitti.

Geçen sezon Denizlispor'da 33 maça çıkan 26 yaşındaki sağ bek, 24Erzincanspor'la anlaşma sağladı. Denizlispor altyapısından yetişen ve bu kulüpte profesyonel olan Emre, Kızılcabölükspor ve Ağrı 1970 Spor kulüplerinde de kiralık olarak forma giymişti.

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