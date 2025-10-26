27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-290'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Denizli İdmanyurdu'nun çıkışı sürüyor

3'üncü Lig'deki ilk sezonunda dikkat çeken Denizli İdmanyurdu, Bornova 1877'yi 1-0 mağlup ederek son 4 maçta yenilgi yüzü görmedi ve Play-Off hattında liderlik yarışına ortak oldu.

calendar 26 Ekim 2025 15:14
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Denizli İdmanyurdu'nun çıkışı sürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

3'üncü Lig'de ilk sezonunu geçiren Denizli İdmanyurdu, 4'üncü Grup'ta son 4 maçta namağlup 3'üncü galibiyetini evinde Bornova 1877'yi 1-0 yenerek aldı.

Denizli Atatürk Stadı'nda rakibini ilk yarıda Mustafa Arda Mutlu'nun tek golüyle geçen Denizli ekibi, 8 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgiyle puanını 17 yaptı.

Play-Off hattındaki yerini koruyan Denizli İdmanyurdu, liderlik yarışına da ortak oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.