Dele Alli'den sevindirici haber

Beşiktaş'ın 2022-23 sezonunun başında Everton'dan kiraladığı Dele Alli, siyah-beyazlı takımda bir türlü bekleneni verememiş ve sezon tamamlanmadan Everton'a geri dönmüştü.
Üst üste yaşadığı sakatlıklar yıldız futbolcuyu sahalardan uzak bıraktı. Artık kimse Dele Alli'nin üst seviyede forma giyemeyeceğini tahmin ederken, Everton Teknik Dirketörü Sean Dyche'tan sürpriz bir açıklama geldi.
"Her şey yolunda gidiyor"
Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sean Dyche, Dele Alli'nin kendisini iyi hissettiğini söylediğini aktardı.
Tecrübeli teknik adam konuyla ilgili, "Dele Alli iyiye gidiyor. Spor bilimleri ve fitness hocalarıyla birlikte sahalara geri döndü. Antrenmanlara da başladı ancak henüz takımla birlikte çalışmıyor. Umarım önümüzdeki hafta yavaş yavaş takım kadrosuna uyum sağlamaya başlar. Uzun süredir sahalardan uzak olduğu için hâlâ biraz işi var. Bir maç programına ihtiyacı var ama onu tekrar aramıza almak, onun için gerçekten sevindirici olacaktır. Çok şanssızlıklar yaşadı. En son 12-13 hafta önce aramıza katılacağı zaman yine sakatlandı. Ama iyi haber şu ki her şey yoluna giriyor ve kendisi iyi hissediyor. Onu yakın zamanda gördüm ve bana, 'evet, harika hissediyorum' dedi" ifadelerini kullandı.
Sözleşmesi bitiyor
Dele Alli'nin Everton'la sözleşmesi 2023-24 sezonunun sonunda bitiyor. Bu da İngiliz yıldızın, önümüzdeki yaz serbest oyuncu olarak kalabileceği anlamına geliyor.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu, dokuz ayı aşkın bir süredir sahada performans veremiyor. İngiliz futbolcu, Beşiktaş formasıyla son maçına 26 Şubat'ta çıkmıştı. Everton'a döndükten sonra sadece bir kez süre alabilen Dele Alli, ardından uyluk sakatlığı nedeniyle bir daha forma giyemedi.
Üst üste yaşadığı sakatlıklar yıldız futbolcuyu sahalardan uzak bıraktı. Artık kimse Dele Alli'nin üst seviyede forma giyemeyeceğini tahmin ederken, Everton Teknik Dirketörü Sean Dyche'tan sürpriz bir açıklama geldi.
"Her şey yolunda gidiyor"
Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sean Dyche, Dele Alli'nin kendisini iyi hissettiğini söylediğini aktardı.
Tecrübeli teknik adam konuyla ilgili, "Dele Alli iyiye gidiyor. Spor bilimleri ve fitness hocalarıyla birlikte sahalara geri döndü. Antrenmanlara da başladı ancak henüz takımla birlikte çalışmıyor. Umarım önümüzdeki hafta yavaş yavaş takım kadrosuna uyum sağlamaya başlar. Uzun süredir sahalardan uzak olduğu için hâlâ biraz işi var. Bir maç programına ihtiyacı var ama onu tekrar aramıza almak, onun için gerçekten sevindirici olacaktır. Çok şanssızlıklar yaşadı. En son 12-13 hafta önce aramıza katılacağı zaman yine sakatlandı. Ama iyi haber şu ki her şey yoluna giriyor ve kendisi iyi hissediyor. Onu yakın zamanda gördüm ve bana, 'evet, harika hissediyorum' dedi" ifadelerini kullandı.
Sözleşmesi bitiyor
Dele Alli'nin Everton'la sözleşmesi 2023-24 sezonunun sonunda bitiyor. Bu da İngiliz yıldızın, önümüzdeki yaz serbest oyuncu olarak kalabileceği anlamına geliyor.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu, dokuz ayı aşkın bir süredir sahada performans veremiyor. İngiliz futbolcu, Beşiktaş formasıyla son maçına 26 Şubat'ta çıkmıştı. Everton'a döndükten sonra sadece bir kez süre alabilen Dele Alli, ardından uyluk sakatlığı nedeniyle bir daha forma giyemedi.
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