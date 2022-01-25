Darüşşafaka Giriş Sınavı 29 Mayıs'ta

Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2022 yılı sınavı, 29 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de Türkiye'nin 31 ilinde düzenlenecek.İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.Bütün aileler çocuklarının iyi bir eğitim almasını, başarılı olmasını, mutlu yaşamasını, ailesine ve ülkesine yararlı olmasını ister. Darüşşafaka babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklara parasız ve yatılı bir eğitim fırsatı sağlıyor. Ülkemizin bütün çocuklarının iyi bir eğitim alma hakkı olduğunu düşünen hayırsever kişiler tarafından 1863'te kurulan Darüşşafaka, her yıl sınavla seçtiği öğrencilerin eğitim, sağlık, beslenme, barınma ve giyim gibi tüm gereksinimlerini karşılamakta, onları en iyi biçimde yetiştirerek liseden mezun ediyor. Darüşşafaka Lisesi'ni bitiren öğrenciler, İngilizce bilen, bilgisayar kullanabilen, bir müzik aleti çalabilen, spor yapan, çok okuyan bilgili gençler olarak üniversiteye başlıyor. Darüşşafaka, başarılı öğrencilerini üniversite eğitimleri süresince de burs vererek destekliyor.Çağdaş teknolojiyle donanmış derslik ve laboratuvarlarda, bilgisayar destekli eğitim görür.Tam donanımlı zengin kütüphaneden yararlanır.Türkçeyi en iyi şekilde konuşur, çok iyi düzeyde İngilizce öğrenir ve konuşur.Açık/kapalı spor alanlarında basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi oynar, jimnastik yapar. İlgi ve yeteneği doğrultusunda 9 farklı alandaki spor etkinliklerine dahil olur.Büyük ve görkemli tiyatro salonunda gösteri izler, gösteri yapar.İstediği, yetenekli olduğu bir müzik aletini çalmayı öğrenir. 32 farklı alandaki yetenek atölyelerinde çalışmalar yapar.Sağlık hizmetlerinden yararlanır.Darüşşafaka Sınavı Kayıt Başlangıç Tarihi: 3 Ocak 2022, PazartesiDarüşşafaka Sınavı Kayıt Bitim Tarihi: 23 Mayıs 2022, PazartesiDarüşşafaka Sınav Günü: 29 Mayıs 2022, PazarDarüşşafaka Sınav Saati: 11.00** Adayların saat 10.00'da sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.Öğrencinin,T.C. vatandaşı olmasıAnnesinin ve/veya babasının hayatta olmamasıAilenin maddi durumunun kolej düzeyinde eğitim almasına yeterli olmaması2011 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olmasıYukarıdaki koşulların tümünü taşıyan adaylar, Darüşşafaka Giriş Sınavı'na başvurabilirler.Darüşşafaka Giriş Sınavı'na başvurmak için gerekli belgeler neler?Nüfus cüzdanı fotokopisiİkametgâh belgesiVukuatlı aile nüfus kayıt belgesi (Vefat eden ebeveynin bilgileri de dahil olmak üzere hayatta olan ebeveyne ait)Öğrencinin okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve "ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir" imzalı ve mühürlü belgeÖğrencinin iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafıAday Başvuru Formu (doldurulmuş)Aday kaydı için başvurular Ocak 2022'den itibaren online ya da elden yapılabilir.Başvuru için gerekli belgelerin Darüşşafaka Ortaokulu'na postayla ulaştırılması zorunludur.Darüşşafaka Eğitim Kurumları Kayıt Kabul Sağlık Yönetmeliği esaslarına uygun olarak "beden ve ruh sağlığının yatılı okulda okumaya uygun" olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu olması gerekmektedir. (Bu rapor ile birlikte aday öğrenci okul sağlık kurulu tarafından değerlendirildikten sonra gerekli görülen tüm hâllerde yeniden değerlendirilmek üzere tam teşekküllü bir hastaneye yönlendirilebilir.)Okul "sağlık kurulu"nun, adayın Darüşşafaka Eğitim Kurumları Kayıt Kabul Sağlık Yönetmeliği esaslarına göre yatılı okula kabulüne bir engel olmadığına ilişkin rapor vermesi gerekmektedir.Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın belirlediği tarihlerde yapılacak olan "mali durum araştırması"nın sonucunun olumlu ve kabul edilebilir olması gerekmektedir.Okulun "sağlık kurulu" davetine uymayan, "mali durum araştırması" sürecine katılmayan aday, sınavda başarılı olsa da kayıt hakkı kazanamaz.Darüşşafaka Ortaokulu – Darüşşafaka Caddesi No: 5/9 Maslak 34457 Sarıyer – İstanbul0 212 276 55 33 - 0 212 939 28 00 (Dahili 2252 - 2812 ) - 0 212 939 28 120 212 286 31 77 – 0 212 285 25 86 – 0 212 285 44 12kayit.kabul@dek.k12.tr / darussafaka@dek.k12.tr