Danjuma: 'Dünyadaki en iyi kanat oyuncularından biriyim'

Villareal'in Hollandalı kanat oyuncusu Arnaut Danjuma, Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.



İngiliz basınından The Guardian'a konuşan 25 yaşındaki oyuncu, "Dünyanın en iyi oyuncularından birisi olabileceğine inanıyor musun?" sorusuna "Bu sezon yaptıklarıma baktığımızda, benim şu an dünyadaki en iyi kanat oyuncularından birini söylemek gayet adil olur." yanıtıyla özgüvenini gösterdi.



Sözlerine devam eden Danjuma, "En iyilerden biri olmak için daima daha fazlasını hedeflemelisiniz. Benim daha önce birçok hatam oldu ancak artık doğru yerdeyim. Villareal benim için çok doğru bir kulüp. Daha yapacak çok şeyim var." ifadelerini kullandı.



Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Juventus'u elemelerini değerlendiren Hollandalı oyuncu, "Muhtemelen çoğu kişi tahmin etmiyordu ancak biz Juventus'u eleyeceğimizi biliyorduk. Unai Emery muhteşem bir liderlik örneği gösteriyor. Her zaman büyük bir planı var. Bayern Münih'e karşı da en iyimizle sahada olacağız." dedi.



25 yaşındaki Arnaut Danjuma bu sezon Villareal formasıyla çıktığı 32 maçta 14 gol kaydetti.





