Danimarka, elemeleri kötü bitirdi!

EURO2024 Elemeleri H Grubu maçında Kuzey İrlanda, Danimarka ile karşılaştı.
Windsor Park'ta oynanan maçı İrlanda 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 60. dakiakda Price ve 81. dakikada Charles'ten geldi.
Danimarka'da Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson, maçı yedek kulübesinde tamamladı.
Daha önce EURO2024'ü garantileyen Danimarka, grubu 22 puanla tamamladı. İrlanda ise 9 puana yükseldi.
Windsor Park'ta oynanan maçı İrlanda 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 60. dakiakda Price ve 81. dakikada Charles'ten geldi.
Danimarka'da Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson, maçı yedek kulübesinde tamamladı.
Daha önce EURO2024'ü garantileyen Danimarka, grubu 22 puanla tamamladı. İrlanda ise 9 puana yükseldi.
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