Curry: "Russell Westbrook'un yanındayım!"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Los Angeles Lakers guardı Russell Westbrook'a desteğini belirtti.



Hayal kırıklığı bir yıl geçiren 28-37'lik Lakers takımında bu sezon bekleneni verememiş olan Westbrook, geçtiğimiz Pazartesi günü "insanların kendisine 'Westbrick' demesine artık izin veremeyeceğini," çünkü bunun "soyadıyla ve çocuklarına bıraktığı mirasla dalga geçmek" anlamına geldiğini söylemişti.



Curry, Yahoo Sports'tan Chris Haynes ile yaptığı röportajda, bu olaydan iki gün önce Warriors ekibi Los Angeles'ı ziyaret ettiğinde, Westbrook'a özel olarak destek olmayı teklif ettiğini açıkladı:



"Birkaç gün önce Los Angeles'ta onlara karşı oynadığımızda, tüm sene boyunca konuşulanlara rağmen durumu idare etme ve ailesini koruma biçimine ne kadar saygı duyduğumu söylemiştim. Bu işin maalesef bu tarafları da oluyor.



Ve belli bir bakış açısıyla bakarsak, sizi devirmek için inşa ediyorlar gibi bir durum var. Bu ligde gerçek manada inanılmaz işler yapmış olanlar bunun ne anlama geldiğini bilirler. Kendisi tam bir profesyonel ve durumu idare etme biçiminden dolayı onunla gurur duyuyorum ve onun yanındayım.



Taraftarın bakış açısından, olayı basketbol sınırlarının dışına çıkararak birisinin ismiyle dalga geçip şahsi olarak saldırmak, tam bir saçmalık. Sonuçta hepimiz basketbol için buradayız.



Lakin günün sonunda, sesinizi çıkarmak adına gerekeni yapmalı ve ayrıca bu ligde neler olup bittiğini bilen adamların öyle bir oyuncuya nasıl saygı duyduğunu anlamanız gerekir. Russ'ı bu konuda tamamiyle destekliyorum."



