Curry: "New York Knicks'e gitmek istemiştim!"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, 2009 NBA Draftı'nda New York Knicks'e katılmak istediğini itiraf etti.



GQ Sports ile yakın tarihli bir röportajda Curry, NBA'e katılmak üzereyken başlangıçta Knicks'te oynamak istediğini açıkladı. NYK ekibi, 2009'da gelecek vadeden oyunculardan biri olarak görülen Steph ile yakından ilgilenen bir ekipti:



"Kesinlikle Knicks'e gitmek istiyordum. Draft New York'taydı ve aynı zamanda babamın doğum günüydü, 25 Haziran 2009.



O zamanlar New York'un GM'i ile çok kez görüşmüştü ve eğer yönetim kurulunda olsaydı, beni seçmiş olacaklarını söylemişti. Yani New York'tayken, New York Knicks oyuncusu olacağım düşüncesi beni heyecanlandırmıştı.



Ama her zaman 'Ne dilediğine dikkat et' derler. Her şey olması gerektiği gibi oldu, ve bir Warrior oldum."



Warriors'ta Steph, üç şampiyonluk ve iki normal sezon MVP ödülü kazanmış, ayrıca NBA tarihinin en çok üçlük isabeti bulan oyuncusu olmuştu.