Cuesta'ya Vasco da Gama'da renkli karşılama!

Galatasaray'dan ayrılan Carlos Cuesta, Brezilya ekibi Vasco Da Gama'ya kiralandı.



Kolombiyalı stoperin transfer sürecine dair farklı iddialar gündeme gelirken, oyuncunun Brezilya'daki ilk günleri renkli anlara sahne oldu.



Daha önce Spartak Moskova için sağlık kontrollerinden geçemediği öne sürülen Cuesta'nın, Vasco Da Gama'da da benzer sorunlar yaşadığı iddia edildi. Buna rağmen transfer, kiralık formülüyle sonuçlandı. Anlaşmada 6.5 milyon euro kesin satın alma opsiyonu ve 2 milyon euro bonus maddesi yer alıyor.



CUESTA'YA KARŞILAMA YAPILDI

Vasco Da Gama, yeni transferini taraftarlara tanıtırken eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Cuesta, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde takım arkadaşlarının esprili "dayaklı" karşılamasıyla sahneye çıktı.