Cristiano Ronaldo: "İnsan hayatı her şeyin üstünde"

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, koronavirüs salgınıyla ilgili mesaj yolladı.

Haber; Sporx.com
Cristiano Ronaldo: 'İnsan hayatı her şeyin üstünde'
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13 Mart 2020 19:21
Portekiz'de felç geçiren annesinin yanına giden ve memleketi Madeira'da karantina altında olan Cristiano Ronaldo, koronavirüs salgını ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Portekizli yıldız, "Futbolcu olarak değil, bir evlat, bir baba, bir insan olarak konuşuyorum. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün ve görevli kurulların tavsiyelerini takip etmek çok önemli. İnsan hayatı her şeyin üstünde geliyor. Takım arkadaşım Rugani ile birlikte bu virüsle boğuşan ve hayatlarını riske atarak bu virüse karşı savaşan sağlık personellerinin yanındayım." ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ SEMPTOMA RASTLANMADI"

Ronaldo'nun bulunduğu Madeira'da sağlık kurulu başkanı Pedro Ramos, tecrübeli yıldızda virüse rastlanmadığını, "Ronaldo'da ve ailesinde herhangi bir semptoma rastlanmadı. Yaptığı ziyaret, sağlık personellerimiz tarafından titizlikle takip edildi." ifadeleriyle açıklamıştı.

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