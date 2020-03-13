Cristiano Ronaldo: 'İnsan hayatı her şeyin üstünde'

"HERHANGİ SEMPTOMA RASTLANMADI"

Portekiz'de felç geçiren annesinin yanına giden ve memleketi Madeira'da karantina altında olan, koronavirüs salgını ile ilgili bir mesaj paylaştı.Portekizli yıldız, "" ifadelerini kullandı.Ronaldo'nun bulunduğu Madeira'da sağlık kurulu başkanı Pedro Ramos, tecrübeli yıldızda virüse rastlanmadığını, "Ronaldo'da ve ailesinde herhangi bir semptoma rastlanmadı. Yaptığı ziyaret, sağlık personellerimiz tarafından titizlikle takip edildi." ifadeleriyle açıklamıştı.