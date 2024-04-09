Çorum FK'ye Ozan Sol'dan kötü haber

1. Lig ekibi Çorum FK'de Ozan Sol'un sağ diz ön çapraz bağlarında kopma tespit edildi..

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çorum FK'ye Ozan Sol'dan kötü haber
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09 Nisan 2024 16:45
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de Ozan Sol'un sağ diz ön çapraz bağlarında kopma tespit edildiği bildirildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ozan Sol'un, Kocaelispor maçında dizinde ağrı oluştuğu hatırlatıldı.

Maçın ardından futbolcunun bacağına MR görüntülemesi yapıldığı belirtilen açıklamada, "Yapılan değerlendirme neticesinde sağ diz ön çapraz bağlarında kopma tespit edilmiştir. Bu tespit doğrultusunda Ozan Sol'un sahalardan 6-8 ay uzak kalacağını, gerekli cerrahi müdahalenin yapılması için ameliyat olacağını üzüntüyle belirtmek isteriz." ifadelerine yer verildi.

 

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