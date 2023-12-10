Çorum FK: 'Çalışmamızın karşılığını alıyoruz'

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yi 4-1 yenen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, göreve geldiğinden bu yana yaptığı hazırlıkların karşılığını gördükleri bir maç olduğunu söyledi.



Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, gelişim sürecinin devam ettiğini söyledi.



İki hafta gol yemeden galibiyet elde ettiklerini hatırlatan Özbalta, "Oyunun belli oranda toparlanması ile hafta içinde ve milli arada çalıştığımız oyun organizasyonlarının karşılığını görebiliyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor." dedi.



Sakatlık ya da kart cezasının ardından takıma dönüp süre alan oyuncuların katkısından memnun olduğunu belirten Özbalta, hakemlerin de objektif, adaletli bir maç yönettiğini dile getirdi.



Ligin ilk yarısının bitmesine 2 maç kaldığını hatırlatan Özbalta, "Biz 3'te 3 yaptık. Ligin bitmesine 2 hafta var. İnşallah önümüzde Urfaspor müsabakası var. O maç çok daha önemli. Bir sayfayı kapatıyoruz, yeni bir antrenman temposu, odaklanma için ciddi çalışma içine gireceğiz. Galibiyet için oyuncularımı tebrik ediyorum. Farklı bir reaksiyon gösterdiler, söylediklerimizi uygulama anlamında." diye konuştu.



Özbalta, galibiyeti taraftara armağan ettiğini sözlerine ekledi.





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