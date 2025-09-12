12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
4-1
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
0-010'
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
0-010'
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Çorum FK, 3 futbolcu ile sözleşme uzattı

Çorum FK'de Atakan Akkaynak, Atakan Cangöz ve Eren Karadağ ile sözleşme uzatıldı

calendar 12 Eylül 2025 18:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çorum FK, 3 futbolcu ile sözleşme uzattı
 Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu; Atakan Akkaynak, Atakan Cangöz ve Eren Karadağ'ın sözleşmelerini 3'er yıl uzattıklarını bildirdi.

Korkmazoğlu, kentteki bir kafede düzenlediği basın toplantısında, bu yıl şampiyonluk hedefi ile kadro oluşturduklarını belirterek, "Oyuncularımızdan giden ya da yeni gelen kimse yok. Sözleşmeleri sona eren Atakan Akkaynak, Eren Karadağ ve Atakan Cangöz'ün sözleşmelerini 3'er yıl uzattık." dedi.

Kulübün idari yapısının toplumla bütünleşmesinde önemli rol oynayacağını vurgulayan Korkmazoğlu, sosyal tesislerin de bu sürecin önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
