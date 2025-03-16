Çorum FK, 10 kişiyle son dakikada kazandı!

Trendyol 1. Lig'de 30. hafta maçında Çorum FK, 10 kişi kaldığı mücadelede Keçiörengücü'nü son dakika golüyle 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Çorum FK, 10 kişiyle son dakikada kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mart 2025 15:32
Son güncelleme 16 Mart 2025 15:47
Trendyol 1. Lig'de 30. hafta karşılaşmasında play-off'u hedefleyen iki kulüp Çorum FK ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 Çorum FK kazandı.

Tuncay Şanlı Çorum FK'de çıktığı ikinci maçı da kazandı.

Karşılaşmada Çorum FK formasu giyen Kadir Seven 75. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Çorum FK'de golleri Atakan Akkaynak 6. dakika, Ferhat Yazgan 62. dakika ve 90+6'da Burak Süleyman kaydetti.

Konuk ekip Ankara Keçiörengücü'nün gollerini 4 ve 21. dakikalarda Malaly Dembele'den kaydetti.

Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 45'e yükseltti ve 7. sıraya yükseldi. Keçiörengücü ise 42 puanla 12. sırada yer aldı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Çorum FK, Pendikspor'a konuk olacak.

Keçiörengücü, Amed Sportif'i ağırlayacak.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kemal Elmas, Çağrı Yıldırım

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Zargo Toure, Kadir Seven, Erkan Kaş(Dk. 84 Kerem Kalafat), Atila Turan, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Suat Kaya(Dk. 61 Durel Avounou), Cosgun Diniyev(Dk. 46 Atakan Cangöz), Eren Karadağ(Dk. 61 Burak Süleyman), Ali Akman(Dk.80 Loick Landre)

Keçiörengücü: Metin Uçar, Arda Hilmi Şengül, Oğuzhan Ayaydın(Dk. 71 Marcos Silva), Uğur Kaan Yıldız, Steven Caulker, Eduart Rroca, Malaly Dembele, Ali Dere, Moustapha Camara(Dk. 68 Hasan Ayaroğlu), Aliou Traore, Okwuchukwu Ezeh

Goller: Dk. 6 Atakan Akkaynak, Dk. 62 Ferhat Yazgan, Dk. 90 Burak Süleyman(Çorum FK), Dk. 4 ve Dk. 21 Malaly Dembele (Keçiörengücü)

Kırmızı kart: Dk. 75 Kadir Seven (Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 27 Arda Hilmi Şengül, Dk. 39 Eduart Rrcoca, Dk.90 Steven Caulker(Keçiörengücü)EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery