Çorum FK, 10 kişiyle son dakikada kazandı!

Trendyol 1. Lig'de 30. hafta karşılaşmasında play-off'u hedefleyen iki kulüp Çorum FK ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 Çorum FK kazandı.Tuncay Şanlı Çorum FK'de çıktığı ikinci maçı da kazandı.Karşılaşmada Çorum FK formasu giyen Kadir Seven 75. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.Çorum FK'de golleri Atakan Akkaynak 6. dakika, Ferhat Yazgan 62. dakika ve 90+6'da Burak Süleyman kaydetti.Konuk ekip Ankara Keçiörengücü'nün gollerini 4 ve 21. dakikalarda Malaly Dembele'den kaydetti.Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 45'e yükseltti ve 7. sıraya yükseldi. Keçiörengücü ise 42 puanla 12. sırada yer aldı.Gelecek hafta 1. Lig'de Çorum FK, Pendikspor'a konuk olacak.Keçiörengücü, Amed Sportif'i ağırlayacak.Çorum ŞehirAbdullah Buğra Taşkınsoy, Kemal Elmas, Çağrı YıldırımHasan Hüseyin Akınay, Zargo Toure, Kadir Seven, Erkan Kaş(Dk. 84 Kerem Kalafat), Atila Turan, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Suat Kaya(Dk. 61 Durel Avounou), Cosgun Diniyev(Dk. 46 Atakan Cangöz), Eren Karadağ(Dk. 61 Burak Süleyman), Ali Akman(Dk.80 Loick Landre)Metin Uçar, Arda Hilmi Şengül, Oğuzhan Ayaydın(Dk. 71 Marcos Silva), Uğur Kaan Yıldız, Steven Caulker, Eduart Rroca, Malaly Dembele, Ali Dere, Moustapha Camara(Dk. 68 Hasan Ayaroğlu), Aliou Traore, Okwuchukwu EzehDk. 6 Atakan Akkaynak, Dk. 62 Ferhat Yazgan, Dk. 90 Burak Süleyman(Çorum FK), Dk. 4 ve Dk. 21 Malaly Dembele (Keçiörengücü)Dk. 75 Kadir Seven (Çorum FK)Dk. 27 Arda Hilmi Şengül, Dk. 39 Eduart Rrcoca, Dk.90 Steven Caulker(Keçiörengücü)