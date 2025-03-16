Trendyol 1. Lig'de 30. hafta karşılaşmasında play-off'u hedefleyen iki kulüp Çorum FK ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 Çorum FK kazandı.
Tuncay Şanlı Çorum FK'de çıktığı ikinci maçı da kazandı.
Karşılaşmada Çorum FK formasu giyen Kadir Seven 75. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
Çorum FK'de golleri Atakan Akkaynak 6. dakika, Ferhat Yazgan 62. dakika ve 90+6'da Burak Süleyman kaydetti.
Konuk ekip Ankara Keçiörengücü'nün gollerini 4 ve 21. dakikalarda Malaly Dembele'den kaydetti.
Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 45'e yükseltti ve 7. sıraya yükseldi. Keçiörengücü ise 42 puanla 12. sırada yer aldı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Çorum FK, Pendikspor'a konuk olacak.
Keçiörengücü, Amed Sportif'i ağırlayacak.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kemal Elmas, Çağrı Yıldırım
Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Zargo Toure, Kadir Seven, Erkan Kaş(Dk. 84 Kerem Kalafat), Atila Turan, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Suat Kaya(Dk. 61 Durel Avounou), Cosgun Diniyev(Dk. 46 Atakan Cangöz), Eren Karadağ(Dk. 61 Burak Süleyman), Ali Akman(Dk.80 Loick Landre)
Keçiörengücü: Metin Uçar, Arda Hilmi Şengül, Oğuzhan Ayaydın(Dk. 71 Marcos Silva), Uğur Kaan Yıldız, Steven Caulker, Eduart Rroca, Malaly Dembele, Ali Dere, Moustapha Camara(Dk. 68 Hasan Ayaroğlu), Aliou Traore, Okwuchukwu Ezeh
Goller: Dk. 6 Atakan Akkaynak, Dk. 62 Ferhat Yazgan, Dk. 90 Burak Süleyman(Çorum FK), Dk. 4 ve Dk. 21 Malaly Dembele (Keçiörengücü)
Kırmızı kart: Dk. 75 Kadir Seven (Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 27 Arda Hilmi Şengül, Dk. 39 Eduart Rrcoca, Dk.90 Steven Caulker(Keçiörengücü)EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Çorum FK, 10 kişiyle son dakikada kazandı!
Trendyol 1. Lig'de 30. hafta maçında Çorum FK, 10 kişi kaldığı mücadelede Keçiörengücü'nü son dakika golüyle 3-2 mağlup etti.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mart 2025 15:32
Son güncelleme 16 Mart 2025 15:47
Son güncelleme 16 Mart 2025 15:47
- 15:32 İstanbulspor'dan farklı tarife!
- 15:32 Çorum FK, 10 kişiyle son dakikada kazandı!
- 15:31 Bodrum FK, Rize deplasmanında galip!
- 15:15 Liverpool'un Real Madrid'e Konate şartı: 60 milyon euro!
- 14:47 Göztepe'de Sultanlar Ligi coşkusu
- 14:31 Arkas Spor Efer Ligi'nde ilk 4 sevinci yaşıyor
- 14:28 Karşıyaka filede 7'nci kez hüsran yaşadı
- 14:23 Manisa FK, ligde kalma umutlarını tazeledi
- 14:17 Gaziantep FK, Süper Lig'de vites yükseltti
- 14:15 Karşıyaka potada çare bulamıyor
- 14:11 Yozgat'ta kadınlar golf sporu ile tanıştı
- 14:09 Milli atletin hedefi uluslararası başarı
- 14:08 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda final etabı başladı
- 14:06 Bisiklette dünya rekoru kırıldı, ardından iptal edildi!
- 14:02 Dünya Boks Şampiyonası'nda milli boksörler için "altın" günü
- 13:08 Galatasaray'da 13 futbolcu milli takımda!
- 12:45 Galatasaray'dan Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
- 12:29 Morata, Galatasaray'a adapte oldu!
- 12:17 Barış Alper, eski formuna geri döndü!
- 12:15 Mourinho çifte zafer istiyor!
- 12:04 Bahattin Sofuoğlu: "Elimden geleni yapacağım"
- 11:43 Beşiktaş taraftarından futbolculara büyük tepki!
- 11:36 Fenerbahçe'den santrfor harekatı: Fisnik Asllani
- 11:28 Dele Alli, 10 dakikada kırmızı gördü!
- 11:23 Okan Buruk, Galatasaray'da tarih yazmak istiyor!
- 11:10 Masuaku'nun çabaları Beşiktaş'a yetmedi
- 11:10 En-Nesyri, Alex'in rekoru için sahada olacak!
- 11:00 Fenerbahçe'de Jose Mourinho kararı!
- 10:45 Selen Erdem: "Ergin Ataman ile aynı çatıda olmak gurur verici"
- 10:37 Osimhen, bu sezon çok büyük oynuyor!
- 10:30 Alperen Şengün'den üst üste ikinci double double!
- 10:23 Fenerbahçe'de Skriniar kararı!
- 10:16 Fenerbahçe'de Osayi-Samuel belirsizliği
- 09:55 Gedson performansıyla alkışları topladı
- 09:34 Yazarlardan Beşiktaş yorumları
- 09:30 İmmobile yine varlık gösteremedi!
- 09:10 Avustralya GP'sinin galibi Lando Norris!
- 09:00 Fenerbahçe - Samsunspor: 10 şifre
- 01:29 Sergen Yalçın'dan Beşiktaş eleştirisi!
- 01:28 Ömer Korkmaz: "Belki de oynayacağımız en zorlu maçtı"
- 00:59 Mete Işık: "Bu galibiyet bizi sevindirdi"
- 00:59 Fatih Karagümrük yeni stadyumuna kavuşuyor
- 00:54 Mustafa Dalcı: "Bu camiaya bu skor yakışmadı"
- 00:50 Fenerbahçe - Samsunspor: Muhtemel 11'ler
- 00:47 Murat Uçkun: "Skor bizim için üzücü"
- 00:45 İlker Püren: "Birlikte oynama alışkanlığını artırdığımız bir maç oldu"
- 00:41 Suat Hekimoğlu: "4 altın madalyaya inanıyoruz!"
- 00:35 Başakşehir'in düşüşü devam ediyor!
- 00:28 Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi!
- 00:27 Başakşehir'den Çağdaş Atan açıklaması!
- 00:24 Bugün günlerden, EGE DERBİSİ! Egedeyiz, Derbideyiz, Son Düzlükteyiz....
- 00:14 Köln maçında Ismail Jakobs sürprizi!
- 00:12 Fenerbahçe Beko, Manisa Basket'e takılmadı!
- 23:51 Real Madrid kazandı; Mbappe tarihe geçti!
- 23:42 Nihat Kahveci: "Allah sabır versin, şaka gibi"
- 23:40 Fatih Tekke: "Dahlimiz yok, belki dualar..."
- 23:29 Ömer Ali Şahiner: "Vazgeçersek biter, yenildiğimizde değil"
- 23:26 Mert Günok: "Diyecek bir şey yok!"
- 23:19 Simon Banza: "Fatih hoca bize özgüven aşıladı"
- 23:13 Recep Uçar: "Teşekkürler Solskjaer"
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Liverpool'un Real Madrid'e Konate şartı: 60 milyon euro!
Real Madrid kazandı; Mbappe tarihe geçti!
Monaco, deplasmanda Angers'i iki golle devirdi!
Milan'dan evinde geri dönüş!
Vedat Muriqi bir maçta yaşanacak her şeyi yaşadı!
Vitor Pereira'dan Premier Lig'de 5. galibiyet
Hull City, deplasmanda bir puana razı oldu
Bayern Münih'ten yine kayıp!
Prens William'dan maç uğuru!
Haaland'dan tarihe geçen performans!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Fenerbahçe'de Jose Mourinho kararı!
-
2
Bayern, Sacha Boey hakkında kararını verdi!
-
3
Real Madrid kazandı; Mbappe tarihe geçti!
-
4
Fenerbahçe - Samsunspor: Muhtemel 11'ler
-
5
Fenerbahçe'de Skriniar kararı!
-
6
Köln maçında Ismail Jakobs sürprizi!
-
7
Beşiktaş taraftarından futbolculara büyük tepki!
-
8
Galatasaray'dan Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
-
9
Fenerbahçe'den santrfor harekatı: Fisnik Asllani
-
10
Recep Uçar: "Teşekkürler Solskjaer"
EN ÇOK YORUMLANANLAR