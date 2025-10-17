Cole Palmer'den Chelsea'yi yıkan haber!

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, ligde Nottingham Forest ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



İtalyan teknik adam, sakatlığı bulunan Cole Palmer'in durumuna ilişkin son gelişmeyi de duyurdu. Maresca, "Cole Palmer, 6 hafta daha forma giyemeyecek." sözlerini sarf etti.



23 yaşındaki Cole Palmer, 20 Eylül'de sakatlık yaşamıştı.



Chelsea'de bu sezon 4 maçta süre bulabilen İngiliz yıldız, 2 kez gol sevinci yaşadı.



