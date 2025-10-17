17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
20:00
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
21:30
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
22:00
17 Ekim
PSG-Strasbourg
21:45
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
19:30
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
19:30
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
22:00

Cole Palmer'den Chelsea'yi yıkan haber!

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, sakatlığı süren Cole Palmer'in 6 hafta daha forma giyemeyeceğini söyledi.


Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, ligde Nottingham Forest ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, sakatlığı bulunan Cole Palmer'in durumuna ilişkin son gelişmeyi de duyurdu. Maresca, "Cole Palmer, 6 hafta daha forma giyemeyecek." sözlerini sarf etti.

23 yaşındaki Cole Palmer, 20 Eylül'de sakatlık yaşamıştı.

Chelsea'de bu sezon 4 maçta süre bulabilen İngiliz yıldız, 2 kez gol sevinci yaşadı.

