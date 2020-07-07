Claudio Pizarro, 41 yaşında emekli oldu

Werder Bremen'in 41 yaşındaki Perulu forveti Claudio Pizarro, emekli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Claudio Pizarro, 41 yaşında emekli oldu
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07 Temmuz 2020 18:12
Werder Bremen'in 41 yaşındaki Perulu forveti Claudio Pizarro, emekli oldu.

Bundesliga'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, Almanya'da 400'den fazla maça çıkan Pizarro'nun emekli olduğu duyuruldu.

Futbola ülkesinin Academia Deportiva Cantolao takımda başlayan golcü oyuncu, Avrupa'da Werder Bremen dışında Bayern Münih, Chelsea ve Köln takımlarında forma giymişti.

Kariyerinde 695 maçta forma giyen Pizarro, 281 kez ağları sarsmıştı.



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