Christos Stavropoulos: 'Calathes için şu an konuşamam'

Fenerbahçe Beko'da son zamanlarda takımdan ayrılması gündeme gelmeye başlayan Nick Calathes için, adının geçtiği Olimpia Milano cephesinden açıklama geldi.



Takımı güçlendirmek istediklerini ifade eden Christos Stavropoulos şu sözleri kaydetti:



"Takımı güçlendirmeye ve bir oyuncu kurucu almaya çalıştığımız bir sır değil. Ancak, başka kulüplerle sözleşmesi olan oyuncular hakkında konuşmak doğru değil. Calathes, Fenerbahçe'de oynuyor, iyi oynuyor ve sözleşmesi var. Başka kulüplerle sözleşmesi olan bir oyuncu hakkında konuşamam. Üzgünüm. Bir oyuncu arıyoruz, her şeyi değerlendiriyoruz ve yakında bir gelişme olmasını umuyorum."



Fenerbahçe Beko, Nick Calathes ile yollarını ayırmasının ardından, Zalgiris Kaunas forması giyen Keenan Evans'ı kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandıracak.





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