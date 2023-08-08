Christian Wood için Lakers ihtimali yattı mı?

Los Angeles Lakers ve Miami Heat ekiplerinin, serbest oyuncu Christian Wood için uygun hedef yerleri olmadığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Christian Wood için Lakers ihtimali yattı mı?
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08 Ağustos 2023 16:52
Los Angeles Lakers ve Miami Heat ekiplerinin, serbest oyuncu Christian Wood için uygun hedef yerleri olmadığı öne sürüldü.

Substack'te Wood'un Lakers veya Heat'e katılması konusuna ışık tutan NBA muhabiri Marc Stein, bu takımların 27 yaşındaki oyuncu için muhtemel hedef yerleri olamayacağını iddia etti.

Stein, Lakers'ın Wood'a olan ilgisine rağmen, kısa süre önce Anthony Davis ile bir sözleşme uzatması imzalandığından ötürü oluşan mali kısıtlamalar nedeniyle kendisine yalnızca veteran minimum kontrat verilebileceğini bildirdi.

2022-23 sezonunda Wood, Dallas Mavericks formasıyla maç başına 25,9 dakikada 16,6 sayı, 7,3 ribaund ve 1,8 asist ortalamaları yakalamıştı.

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