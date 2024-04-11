Chiquinho: 'Hataların bedelini ödedik'

Olympiakos'un Brezilyalı oyuncusu Chiquinho, 3-2 kazandıkları Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Yaptıkları hataların bedelini ödediklerini ve maçın 3-0'dan 3-2'ye geldiğini söyleyen Chiquinho, şu ifadeleri kullandı;
"Çok mutlu değiliz çünkü bugün gol yemek istemiyorduk ama bazı hatalar yaptık ve bunun bedelini ödedik, tıpkı onların da bazı hatalar yapıp üç gol yemesi gibi. Şimdi sadece bir sonraki maçı bekleyeceğiz, bir süre dinleneceğiz ve Türkiye'de tekrar görüşeceğiz."
Yaptıkları hataların bedelini ödediklerini ve maçın 3-0'dan 3-2'ye geldiğini söyleyen Chiquinho, şu ifadeleri kullandı;
"Çok mutlu değiliz çünkü bugün gol yemek istemiyorduk ama bazı hatalar yaptık ve bunun bedelini ödedik, tıpkı onların da bazı hatalar yapıp üç gol yemesi gibi. Şimdi sadece bir sonraki maçı bekleyeceğiz, bir süre dinleneceğiz ve Türkiye'de tekrar görüşeceğiz."
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