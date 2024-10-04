Chelsea, Konferans Ligi'ne rahat başladı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin güçlü ekibi Chelsea, Gent'i ağırladığı maçı 4-2 kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Chelsea, Konferans Ligi'ne rahat başladı!
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04 Ekim 2024 00:11
Son güncelleme 04 Ekim 2024 00:12
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İngiliz ekibi Chelsea ile Belçika temsilcisi Gent karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-2'lik skorla Chelsea oldu.

Chelsea'nin gollerini 12. dakikada Renato Veiga, 46. dakikada Pedro Neto, 63. dakikada Christopher Nkunku, 70. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall kaydetti.

Konuk ekip Gent'in golleri 50. dakikada Tsuyoshi Watanabe ve 90. dakikada Omri Gandelman'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Chelsea lig aşamasına 3 puanla başladı. Gent puanla tanışamadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 24 Ekim tarihinde Chelsea, Panathinaikos deplassmanına konuk olacak. Gent, Molde'yi ağırlayacak.



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