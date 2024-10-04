UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İngiliz ekibi Chelsea ile Belçika temsilcisi Gent karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-2'lik skorla Chelsea oldu.
Chelsea'nin gollerini 12. dakikada Renato Veiga, 46. dakikada Pedro Neto, 63. dakikada Christopher Nkunku, 70. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall kaydetti.
Konuk ekip Gent'in golleri 50. dakikada Tsuyoshi Watanabe ve 90. dakikada Omri Gandelman'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Chelsea lig aşamasına 3 puanla başladı. Gent puanla tanışamadı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 24 Ekim tarihinde Chelsea, Panathinaikos deplassmanına konuk olacak. Gent, Molde'yi ağırlayacak.
Chelsea'nin gollerini 12. dakikada Renato Veiga, 46. dakikada Pedro Neto, 63. dakikada Christopher Nkunku, 70. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall kaydetti.
Konuk ekip Gent'in golleri 50. dakikada Tsuyoshi Watanabe ve 90. dakikada Omri Gandelman'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Chelsea lig aşamasına 3 puanla başladı. Gent puanla tanışamadı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 24 Ekim tarihinde Chelsea, Panathinaikos deplassmanına konuk olacak. Gent, Molde'yi ağırlayacak.