CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank, Porto'yu konuk edecek:

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun dördüncü haftasında, yarın Portekiz'in Porto ekibini sahasında ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank, Porto'yu konuk edecek:
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09 Aralık 2024 11:28
Son güncelleme 09 Aralık 2024 11:30
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü haftasında yarın Portekiz'in Porto ekibini ağırlayacak.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.30'da başlayacak.

Grubunda 3'te 3 yapan VakıfBank, liderlik koltuğunda oturuyor. Porto ise 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.

İki takım arasında Portekiz'de oynanan müsabakayı VakıfBank 3-0 kazanmıştı.

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