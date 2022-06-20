Cenk Ergün'den teknik direktör ve transfer sözleri!

Pasquale Sensibile ile yollarını ayıran Galatasaray'da yeni sportif direktör Cenk Ergün oldu.



Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



"ÇOK HEYECANLIYIM"



Galatasaray'da yeniden göreve gelen Cenk Ergün, kendisi için resmi açıklamanın yapılmasının ardından kulüp televizyonuna konuştu.



Ergün, "Çok heyecanlı, mutlu ve gururluyum. Galatasaraylıyım, bu kulübe hizmet edebilme şansını daha önce yaşadım. Geri dönmek bana güzel duygular yaşatıyor. Tarif edemeyeceğim kadar heyecanlıyım. Geçen zaman sanki dün gibi. Kulüpten ayrıldığımdan bu yana zaman çok hızlı geçmiş gibi. Ama burada önemli olan Galatasaray, geri kalan her şey bizim için teferruat. Tekrar kulübüme himzet verme şansını yakaladığım için çok mutluyum. Kulüpten ayrılmadan önce de aynı pozisyondaydım. Yine tekrar futbol operasyonları, yönetimin ve Sportif A.Ş.'nin öngördüğü şekilde uygulamak üzere göreve geldim. Florya'nın A'dan Z'ye yönetime karşı sevk ve idaresini sağlamakla görevliyim. Daha önce yaptığım bir görevdi" dedi.



TEKNİK DİREKTÖR KONUSU



Teknik direktör konusunda bilgisi ve görüşü sorulan Cenk Ergün, "Galatasaray'da devam eden bir teknik direktör sözleşmesi var. Ben şu andan itibaren bu sürece dahil olacağım. Birçok ismin adı geçiyor, yönetimin de temasları oldu. Ama hali hazırda bir teknik direktör olduğu için diğer isimlerden bahsetmek çok doğru olmayacaktır" şeklinde konuştu.



Taraftarın beklentisi ve hedefleri sorulan 47 yaşındaki futbol adamı, "Galatasaray tarif edilemeyecek kadar büyük bir camia. Beklentiler çok yüksek. Bunun bilincini ve yükünü hissediyoruz ve hissetmemiz de lazım. Bu bizi başarıya götürecek. Bulunduğumuz konum; benim, yönetimin, futbolcuların, çalışanlarımızın, teknik direktörün rahatlıkla oturacağı koltuklar değil. Bizden başarı istekleri ve beklentiler çok yüksek olduğu için bu bizi en ileriye itecektir. Kısa vadede hedefimiz, lig ve kupa var. Bizim hedeflerimiz lige hazır olarak girmek ama bunlar kısa vadeli süreç. Orta ve uzun vadede mesuliyetimizin farkındayız. Öncelikli olarak akademiden gelen kardeşlerimi daha da fazla şans yaratmanın yolunu arıyoruz. Galatasaray'ın böyle bir beklentisi var. Bizim de hedefimiz bu. Tabii ki bu zaman alacaktır. Kısa vadeli hedefimiz ligin başlangıcına Galatasaray taraftarına yakışır, onları gururlandıracak bir bir takım çıkartmak" değerlendirmesini yaptı.



"ORTA SAHA İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ OLACAK"



"Şampiyonluk sözü veremeyiz ama Galatasaray şampiyonluk için, en sona gidebilmek için mücadele verecektir." sözlerini kullanan Cenk Ergün, transfer çalışmalarıyla ilgili gelen soruya ise, "Galatasaray'ın kadrosunda bizimle devam edecek olan birçok oyuncu var. Ama bunların dışında eksik bölgelerde ilk çalışmaları yapacağız. İlk etapta orta saha için çalışmamız olacak. Her ayrılık Galatasaray'da kalbimizi kırar ama bu profesyonel futbol. Profesyonel futbolun artık cilvesi bu. Biz ayrılırken, hem mali anlamda şartları sağlıyorsak hem de oyuncularımız gitmek için doğru yerler bulduysa onlara izin vereceğiz. O zaman da o giden oyuncuların yerine en az onların yerini kapatacak kadar iyi oyuncu alacağız. Şu anda bildiğim kadarıyla oyuncularımızla ilgili kulübe gelen teklif yok" sözlerini sarf etti.





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