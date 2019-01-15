İtalya Kupası'nda AS Roma, sahasında Serie C ekiplerinden Virtus Entella ile karşı karşıya geldi. Roma, 90 dakika sonunda Virtus Entalla'yı 4-0 mağlup ederek İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Milli oyuncumuz Cengiz Ünder 76 dakika sahada yer alırken ilk golün de asistini yaptı.
Roma'ya rakibi karşısında galibiyeti ve turu getiren golleri 1. dakikada ve 47. dakikada Patrik Schick, 45+2. dakikada Ivan Marcano, 74. dakikada Javier Pastore kaydetti.
İtalya Kupası'nda çeyrek finale çıkan takımlar...
Lazio
AC Milan
Juventus
Fiorentina
Inter
Napoli
Atalanta
AS Roma
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Milli oyuncumuz Cengiz Ünder 76 dakika sahada yer alırken ilk golün de asistini yaptı.
Roma'ya rakibi karşısında galibiyeti ve turu getiren golleri 1. dakikada ve 47. dakikada Patrik Schick, 45+2. dakikada Ivan Marcano, 74. dakikada Javier Pastore kaydetti.
İtalya Kupası'nda çeyrek finale çıkan takımlar...
Lazio
AC Milan
Juventus
Fiorentina
Inter
Napoli
Atalanta
AS Roma
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın