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Cengiz Ünder'li Roma çeyrek fnalde

AS Roma, Cengiz Ünder'in bir asist yaptığı maçta Virtus Entalla'yı 4-0 yendi ve İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: Sporx.com
Cengiz Ünder'li Roma çeyrek fnalde
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15 Ocak 2019 00:58
İtalya Kupası'nda AS Roma, sahasında Serie C ekiplerinden Virtus Entella ile karşı karşıya geldi. Roma, 90 dakika sonunda Virtus Entalla'yı 4-0 mağlup ederek İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Milli oyuncumuz Cengiz Ünder 76 dakika sahada yer alırken ilk golün de asistini yaptı.

Roma'ya rakibi karşısında galibiyeti ve turu getiren golleri 1. dakikada ve 47. dakikada Patrik Schick, 45+2. dakikada Ivan Marcano, 74. dakikada Javier Pastore kaydetti.

İtalya Kupası'nda çeyrek finale çıkan takımlar...
Lazio
AC Milan
Juventus
Fiorentina
Inter
Napoli
Atalanta
AS Roma



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