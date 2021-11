Cemal Ersen: 'Adı Mustafa Denizli Stadyumu olsun'

Milliyet gazetesi köşe yazarı Cemal Ersen, İzmir'de yeniden yapılan Alsancak Stadyumu'nun isminin Mustafa Denizli Stadyumu olmasını önerdi . Ersen'in yazısının tamamını Milliyet gazetesini satın alarak okuyabilirsiniz."Köklerimin bir yanı İzmir'dedir. Yıllar önce tarihi Alsancak Stadı'nda rahmetli dayım sayesinde çok maç izledim.O zamanlar Karantina'dan iki araç değiştirerek giderken hem karnımızı doyurur, hem maç izlemenin heyecanını yaşandık. Stat, her daim sıcacık gelirdi bana.70'li yıllarda adı Altay ile özleşen Mustafa Denizli'yi de seyretme şansım olmuştu. Sonrasında tanışma ve dost olma imkanı bulduk. Açık söyleyelim, ayrıcalıklı bir insandır benim için özeldir, bilgedir. Beni sakallı gördüğünde, "Kes şunları yakışmıyor Cemal" diyecek kadar da samimidir.Mustafa hoca futbolu bırakıp teknik direktörlük kulvarına geçtikten sonra, neden "Büyük Mustafa" olduğunu kanıtladı. Üç büyük takımı şampiyon yapmak her babayiğidin harcı değildi. Bunca rekabete karşın kimse onun kişiliği ve futbol bilgisine tek söz edemedi. Her kesimden alkış aldı. Çünkü o futbol aşığı idi, yaptığı işe saygı duydu.İzmir futbolunun simgesi haline gelen Alsancak Stadı uzun süren bir uğraşın ardından 26 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile harika bir tesis olarak hizmete girecek. Tıpkı Göztepe Stadı gibi. İzmir geç de olsa hak ettiklerine kavuşuyor yavaş yavaş.Buradan naçizane bir önerim var. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a elbette. Türk futboluna hizmet etmiş insanları anımsatmak ve anılarını yaşatmak ulusal görevimiz. Fatih Terim, Şenol Güneş gibi önemli futbol insanlarının isimleri statlara verilirken, Alsancak'ın adının "Mustafa Denizli" olması yüreğimin sesidir.Aralıksız 18 yıl boyunca giydiği Altay forması altında ve o statta sayısız anıları olan bir futbol insanına yaşarken verilecek en büyük hediye budur.Ne gol krallığı, ne kaldırdığı kupalar, ne yaşadığı başarılar. Efsaneleri bulmak kolay değil, unutturmamak ise elimizde.Altay'ı "Büyük Altay", Denizli'yi "Büyük Mustafa" yapan bunca değer biraraya gelince, aklımdan geçti öylesine. Hak etmiyor mu sizce?Meslektaşları kazandıkları para ile emekliliğin keyfini çıkarırken, Mustafa hocanın zor günlerinde Altay'ı sahiplenmesi ne yüce bir sevdadır anlayabiliyor musunuz?..O zaman; memleketim İzmir'e hayırlı olmasını dilediğim stadın adı da "Mustafa Denizli" olsun..."