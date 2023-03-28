ÇBK Mersin Yenişehir, deplasmanda galip!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda OGM Ormanspor'u 81-68 mağlup etti.
Salon: Sait Zarifoğlu
Hakemler: Fatih Güler, Mesut Öztürk, Fatma Öztürk
OGM Ormanspor: Kübra Erat 8, Thomas 17, Damla Gezgin 11, Banu Şimşek 3, Gray 24, Jones 5, Sera Özelçi, Öykü Sena Öktan
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 8, Sinem Ataş 6, Williams 14, Hayes 26, Crvendakic 2, Gamze Takmaz 10, Özge Özışık 4, Gökşen Fitik 2, Cansu Köksal Öngüner 3, Esra Ural Topuz 6
1. Periyot: 18-12
Devre: 36-34
3. Periyot: 45-58
Salon: Sait Zarifoğlu
Hakemler: Fatih Güler, Mesut Öztürk, Fatma Öztürk
OGM Ormanspor: Kübra Erat 8, Thomas 17, Damla Gezgin 11, Banu Şimşek 3, Gray 24, Jones 5, Sera Özelçi, Öykü Sena Öktan
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 8, Sinem Ataş 6, Williams 14, Hayes 26, Crvendakic 2, Gamze Takmaz 10, Özge Özışık 4, Gökşen Fitik 2, Cansu Köksal Öngüner 3, Esra Ural Topuz 6
1. Periyot: 18-12
Devre: 36-34
3. Periyot: 45-58
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ