ÇBK Mersin Yenişehir, deplasmanda galip!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda OGM Ormanspor'u 81-68 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ÇBK Mersin Yenişehir, deplasmanda galip!
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28 Mart 2023 18:06
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda OGM Ormanspor'u 81-68 mağlup etti.

Salon: Sait Zarifoğlu

Hakemler: Fatih Güler, Mesut Öztürk, Fatma Öztürk

OGM Ormanspor: Kübra Erat 8, Thomas 17, Damla Gezgin 11, Banu Şimşek 3, Gray 24, Jones 5, Sera Özelçi, Öykü Sena Öktan

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 8, Sinem Ataş 6, Williams 14, Hayes 26, Crvendakic 2, Gamze Takmaz 10, Özge Özışık 4, Gökşen Fitik 2, Cansu Köksal Öngüner 3, Esra Ural Topuz 6

1. Periyot: 18-12

Devre: 36-34

3. Periyot: 45-58

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