ÇBK Mersin Başkanı Serdar Çevirgen, İspanya'da gözaltına alındı

Çimsa ÇBK Mersin Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'in çeyrek finalinde Bourges'i 66-59 yenerek yarı finale adını yazdırdı.



Kadınlar EuroLeague karşılaşmasında Mersin ile Bourges arasında oynanan çeyrek final mücadelesi, maç dışı yaşanan olaylarla gölgelendi.



Çimsa ÇBK Mersin Basketbol Kulübü Başkanı Serdar Çevirgen, İspanyol polisine saldırdığı (tokat atarak gözlüklerini düşürdüğü) iddiasıyla gözaltına alındı.



Geceyi Zaragoza'daki Actur Polis Karakolu'nda geçiren Çevirgen'in locadaki birkaç polisle tartıştığı daha sonra da bir polis memuruna saldırdığı iddia ediliyor.



Çevirgen'in tutulduğu karakola gelen Türk taraftarlar nedeniyle karakolun önü polis tarafından ablukaya alındı.



Barcelona'daki Türk başkonsolosluğundan bir heyetin de Çevirgen'in durumu için karakola gittiği öğrenildi.



HAKİM KARŞISINA ÇIKTI



El Periodico de Aragon'un haberine göre geceyi cezaevinde geçiren Çevirgen hakim karşısına çıktı.



Henüz karar açıklanmamakla birlikte Çevirgen'in serbest bırakılacağı ancak yargılamasının devam edeceği belirtildi. Kulüp Başkanı'na yüklü bir para cezasının yanı sıra müsabakalara giriş yasağı yaptırımının da gelmesi bekleniyor.



ZARAGOZA CEPHESİ: "BEKLENEN BİR DURUMDU"



Olay sonrası konuşan Casademont Zaragoza'nın başantrenörü Carlos Cantero, yaşananlara şaşırmadığını belirtti.



"Mersin'in geçmişini biliyoruz, bu nedenle çok da sürpriz olmadı. Böyle bir utancı Avrupa'da görmek istemezsiniz" dedi.



NE OLDU?



Mersin ekibi ile Bourges arasındaki maçın tamamlanmasına 5 dakika 15 saniye kala hakemler, Türk koç Ahmet Kandemir'e itiraz ettiği gerekçesiyle teknik faul verdi. maçı kenardan izleyen Türk taraftarlar bu durumda tepki gösterdi. Aralarında Serdar Çevirgen'in de olduğu grubun sahaya girip hakemlerle tartışması ve güvenlik güçlerinin talimatlarını uygulamaması üzerine grup içindekiler topluca locaya götürüldü. Locada ise polis memurları ile taraftarlar arasında arbede yaşandı. 8 kişi salondan çıkarılırken Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen ise bir polis memuruna saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.



