Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes'i açıkladı!

Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes transferi ile ilgili bir video paylaştı ve transferi resmen açıkladı.

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Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes'i açıkladı!
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02 Şubat 2022 19:59
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'dan Gedson Fernandes için bir paylaşım geldi.

Karadeniz ekibinden bir video paylaşılarak, "Hoş geldin Gedson Fernandes" ifadeleri kullanıldı.

Portekizli futbolcu, sezonun kalan kısmında Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyecek.

Rizespor'un transfer açıklaması şu şekilde:

"Çaykur Rizespor'umuz Portekiz ekibi Benfica'dan Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti.

23 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'e kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz.

Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

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