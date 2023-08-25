Çaykur Rizespor, Attila Mocsi ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Çaykur Rizespor, Macaristan'ın Zalaegerszegi takımında forma giyen Attila Mocsi ile 4 yıllık anlaşma imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Çaykur Rizespor, Attila Mocsi ile 4 yıllık anlaşma sağladı
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25 Ağustos 2023 16:29
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Macaristan'ın Zalaegerszegi takımında forma giyen Attila Mocsi ile 4 yıllık anlaşma imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki Macar defans oyuncusu Attila Mocsi, kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Attila Mocsi'ye 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

 
 
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