Çaykur Rizespor, Attila Mocsi ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Macaristan'ın Zalaegerszegi takımında forma giyen Attila Mocsi ile 4 yıllık anlaşma imzaladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki Macar defans oyuncusu Attila Mocsi, kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Attila Mocsi'ye 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki Macar defans oyuncusu Attila Mocsi, kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Attila Mocsi'ye 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.