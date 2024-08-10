Çaykur Rizespor, Amir Hadziahmetovic'i kiraladı!

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in Çaykur Rizespor'a kiralandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor, Amir Hadziahmetovic'i kiraladı!
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10 Ağustos 2024 15:57
Son güncelleme 10 Ağustos 2024 16:21
Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in Çaykur Rizespor'a kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Amir Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor'a Geçici Transfer Oldu. Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic, 2024-25 sezonu sonuna kadar Çaykur Rizespor'a geçici transfer olmuştur. Amir Hadziahmetovic'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Rizespor ise transferi sosyal medya hesabından "Merhaba Rize, ben geldim" paylaşımıyla duyurdu.

✍️Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic transferini açıkladı.pic.twitter.com/NKT8H9haNT

— Sporx (@sporx) August 10, 2024

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

3.2 milyon euroya Konyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Amir, 42 maça çıktı ve 1 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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