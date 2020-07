Carmelo: "Boş geçen sürede vücudum ve zihnim tazelendi"

Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony, NBA yokluğunda geçen zamanın, zihinsel ve fiziksel olarak kendisine nasıl fayda sağladığını anlattı.



Komedyen ve aktör Mike Epps ile birlikte "What's In Your Glass"in son bölümünde Carmelo, küresel KOVID-19 salgını nedeniyle dört aylık bir iş yokluğunun, bubble'daki maçlar için kendisini "taze" hissetmesini sağladığını söyledi:



"Vücudunuz tazeleniyor. Bedeniniz ve zihniniz taze hissediyor. Bunun dışında her şey, olduğu gibi sürüyor. Çalışmaya ve yaptığınız şeyi yapmaya devam ettiğiniz sürece, zanaatinizi keskinleştirerek, günün sonunda zihninizi ve vücudunuzu doğru yerde tutmanız gerekir."



2019-20 sezonu Mart ayında askıya alınmadan önce Anthony, Blazers için 15.3 sayı, 6.3 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla oynuyordu.