CANLI| Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu 14. maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI| Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka
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12 Ocak 2025 17:53
Son güncelleme 12 Ocak 2025 19:21
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu 14. maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geliyor.

Saat 18.00'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadele beIN Sports 5 tarafından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetiyor.

CANLI | 3. PERİYOT

FENERBAHÇE BEKO: 56

BEŞİKTAŞ FIBABANKA: 49


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