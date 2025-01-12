CANLI| Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu 14. maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geliyor.
Saat 18.00'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadele beIN Sports 5 tarafından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetiyor.
CANLI | 3. PERİYOT
FENERBAHÇE BEKO: 56
BEŞİKTAŞ FIBABANKA: 49
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Saat 18.00'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadele beIN Sports 5 tarafından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetiyor.
CANLI | 3. PERİYOT
FENERBAHÇE BEKO: 56
BEŞİKTAŞ FIBABANKA: 49
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKALYIN!