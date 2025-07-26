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CANLI | Benfica - Fenerbahçe

Yeni sezon hazırlıkları için Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, kamptaki son hazırlık karşılaşmasında Benfica ile karşılaşıyor.

calendar 26 Temmuz 2025 21:16 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2025 23:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI | Benfica - Fenerbahçe
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2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kamp gerçekleştiren Fenerbahçe, buradaki son hazırlık maçında ülkenin güçlü ekiplerinden Benfica ile karşılaşıyor.

Luz Stadı'nda 22.00'de başlayan mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayımlanıyor.

CANLI SKOR

BENFICA: 2 (37' Kerem Aktürkoğlu, 42' Archie Brown(KK))

FENERBAHÇE: 2 (45' İrfan Can Kahveci, 60' En-Nesyri)

(İKİNCİ YARI OYNANIYOR)



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İLK 11'LER 

Benfica: Trubin, Antonio S, Barrenechea, Kerem, Aursnes, Pavlidis, Dedic, Richard Rios, Dahl, Otamendi, Veloso

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Oosterwolde, Archie Brown, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Syzmanski, İrfan Can, En-Nesyri




Fenerbahçe, buradaki hazırlık maçlarında Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından Lizbon'da konaklayacak ve sonraki gün İstanbul'a hareket edecek.

 

 
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