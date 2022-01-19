Caner Erkin'den Volkan Demirel'e serzeniş

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fatih Karagümrük'te Caner Erkin, Volkan Demirel'e serzenişt bulundu.

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Caner Erkin'den Volkan Demirel'e serzeniş
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19 Ocak 2022 01:57
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona ererken son anlarda oyundan alınan Caner Erkin kararı beğenmedi.

Müsabakanın 89. dakikada Volkan Demirel, Caner Erkin'in yerine Alparslan Erdem'i oyunu sürerken bu kararı beğenmeyen tecrübeli futbolcu, "Hocam niye değiştiriyorsun ya!" sözleriyle serzenişte bulundu.

Caner Erkin, maçın 37. dakikasında penaltıya sebebiyet verirken Batshuayi atışı gole çevirdi.

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