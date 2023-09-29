Cam Payne, Milwaukee ve Miami'nin radarında

Milwaukee Bucks ve Miami Heat'in, serbest oyuncu Cameron Payne ile ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Cam Payne, Milwaukee ve Miami'nin radarında
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29 Eylül 2023 15:29
Milwaukee Bucks ve Miami Heat'in, serbest oyuncu Cameron Payne ile ilgilendiği iddia edildi.

HoopsHype'tan Michael Scotto'ya göre Bucks ve Heat, Payne'in bir sonraki muhtemel takımları olarak ortaya çıktı.

Phoenix Suns'ın Temmuz ayında San Antonio Spurs'e takas ettiği Payne, bu ayın başlarında serbest kalmıştı.

29 yaşındaki guard geçtiğimiz sezon maç başına 20,2 dakikada 10,3 sayı, 2,2 ribaund ve 4,5 asist ortalamaları yakalamıştı.

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