Caleb Ekuban ayrılık talebini iletti

Genoa'nın kadrosuna katmak istediği Ekuban, Riva'daki son antrenmanın ardından ayrılma talebini yönetime iletti

Haber; Sabah
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Caleb Ekuban ayrılık talebini iletti
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30 Temmuz 2021 10:13
Trabzonspor'da Genoa'nın kadrosuna katmak istediği Ekuban konusunda yaşanan belirsizlik devam ediyor.

27 yaşındaki Ganalı futbolcunun Riva'daki son antrenmanın ardından ayrılma talebini yönetime ilettiği ortaya çıktı.

İtalyan kulübü son olarak 2.1 milyon Euro bonservis bedeli önerirken, bordomavililerin beklentisi 2.5 milyon Euro civarında...  

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