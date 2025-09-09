Golden State Warriors yıldızı Jimmy Butler, Luka Doncic'in Los Angeles Lakers'a takasıyla ilgili düşüncelerini açıkça dile getirdi.NBA'in yaz döneminde büyük bir şok yaşamasına neden olan, Dallas Mavericks'in Luka Doncic'i Anthony Davis merkezli bir paket karşılığında Lakers'a gönderdiği takasın üzerinden aylar geçtikten sonra, Butler sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda konuya dair çarpıcı ifadeler kullandı.Butler, herkes gibi kendisinin de bu habere inanamadığını söyledi:Bir muhabir, Butler'a medyaya yansıyanların ötesinde perde arkasında bilinmeyen ayrıntılar olup olmadığını sorduğunda, Butler net bir şekilde Mavericks veya Doncic tarafının kamuoyunun bilmediği bazı detayları sakladığını düşündüğünü belirtti:Mavericks, Doncic'i takas etme sebepleri arasında oyuncunun kondisyon sorunları, savunmada gösterdiği düşük çaba ve 2024-25 sezonu sonunda imzalayabileceği 345 milyon dolarlık süper maksimum kontratı ödemek istememelerini öne sürmüştü.