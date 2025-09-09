09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Butler, Doncic takası hakkında: "Kesin bilinmeyen şeyler var"

Golden State Warriors yıldızı Jimmy Butler, Luka Doncic'in Los Angeles Lakers'a takasıyla ilgili düşüncelerini açıkça dile getirdi.

calendar 09 Eylül 2025 12:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Butler, Doncic takası hakkında: 'Kesin bilinmeyen şeyler var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Golden State Warriors yıldızı Jimmy Butler, Luka Doncic'in Los Angeles Lakers'a takasıyla ilgili düşüncelerini açıkça dile getirdi.

NBA'in yaz döneminde büyük bir şok yaşamasına neden olan, Dallas Mavericks'in Luka Doncic'i Anthony Davis merkezli bir paket karşılığında Lakers'a gönderdiği takasın üzerinden aylar geçtikten sonra, Butler sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda konuya dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Butler, herkes gibi kendisinin de bu habere inanamadığını söyledi:
"Ben de herkes gibi ilk duyduğumda bunun sahte bir haber olduğunu düşündüm. Sen de öyle düşündün, biliyorum. Bunun bir hesabın hacklenmesi falan olduğunu sandım. 'Takası imkânsız', 'dokunulmaz' denilen oyuncular vardır ya, Luka Doncic de onlardan biri diye düşünürdüm açıkçası."


"Bu durumun benimle çok bir ilgisi yok ama hâlâ şoktayım. Olay bana hâlâ tuhaf geliyor. Gerçekten çılgınca."

Bir muhabir, Butler'a medyaya yansıyanların ötesinde perde arkasında bilinmeyen ayrıntılar olup olmadığını sorduğunda, Butler net bir şekilde Mavericks veya Doncic tarafının kamuoyunun bilmediği bazı detayları sakladığını düşündüğünü belirtti:
"Her zaman daha fazlası vardır. İnsanlar hep dışarıdan bakar ve sadece sosyal medyada ya da haberde okuduklarını bilir. Kapalı kapılar ardında gerçekten neler döndüğünü bilmezsiniz."

"Herkes, inanmak istediği hikâyeye sarılır ya da tıklanma getiren içeriklere yönelir. Ama bu tarz hikâyelerin daima perde arkasında bilinmeyen yönleri vardır. Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum ama size garanti ederim ki bu işin arkasında daha fazlası var. Her şeyin bir nedeni vardır. Sebebini biliyor muyum? Hayır."

Mavericks, Doncic'i takas etme sebepleri arasında oyuncunun kondisyon sorunları, savunmada gösterdiği düşük çaba ve 2024-25 sezonu sonunda imzalayabileceği 345 milyon dolarlık süper maksimum kontratı ödemek istememelerini öne sürmüştü.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.