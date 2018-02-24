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Bursaspor'un tesislerinde olay çıktı!

Bursaspor taraftarı, Galatasaray yenilgisinin ardından takımlarını ve yönetimi Özlüce Tesisleri'nde protesto etti. Taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Kaynak: DHA
Bursaspor'un tesislerinde olay çıktı!
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24 Şubat 2018 01:56
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Bursaspor, deplasmanda Galatasaray'a 5-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi aldı.

Yeşil beyazlı ekibin taraftarları ise maçın hemen ardından Bursaspor Özlüce Tesisleri'nin önünde toplanmaya başladı.

Yaklaşık 1000 kişilik taraftar, tesislerin önünde yönetimi istifaya davet ederek son haftalarda alınan kötü sonuçları protesto etti. Maçın oynandığı stattan geç ayrılan Bursaspor kafilesi, sivil bir otobüsle tesislere yaklaşırken tansiyon iyice yükseldi.

Taraftarlar otobüse doğru koşarken, çevik kuvvet ekipleri ile taraftar arasında arbede yaşandı. Çok sayıda polis ekibi de tesislerin etrafını sararak güvenlik önlemleri alırken, Bursaspor'un taraftar gruplarından Teksas'ın lideri Selim Kurtulan ve polis arasında da tartışma çıktı. 

Çevik kuvvet ekiplerinin de müdahalesinin ardından dağılan taraftarlar, otobüsün içeri girmesiyle tesislerin önünde beklemeye başladı. Bir süre bekleyişlerini sürdüren taraftarlar, olaysız bir şekilde tesislerin önünden ayrıldı.

 
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