Süper Lig'in 23'üncü haftasında Bursaspor, deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek.Ligde 8 maçtır galibiyete hasret kalan Bursaspor, bu maçla birlikte kötü serisine son vermek istiyor. Geçtiğimiz hafta sahasında aldığı Evkur Yeni Malatyaspor beraberliğinin ardından eleştiri okları Teknik Direktör Paul Le Guen'e yönelirken, camia ile birlikte teknik heyet ve oyuncular, bu maçı dönüm noktası olarak görüyor. Deplasmanda oynadığı son 3 maçından da puansız ayrılan yeşil beyazlılarda hedef, İstanbul'dan puan veya puanlarla dönmek.Ancak yeşil beyazlı ekibin, Galatasaray'a karşı şansı tutmuyor. İki ekibin arasında oynanan son 3 maçtan galip ayrılan taraf sarı kırmızılılar olurken, Bursaspor'un da İstanbul temsilcisine karşı lig ve kupa maçları da dahil olmak üzere 15 maçlık bir galibiyet hasreti bulunuyor. Son galibiyetini 2011-12 sezonundaki lig maçında evinde rakibini 1-0 yenerek alan yeşil beyazlı ekipte, 3 puanı getiren golü şu anda da kadroda yer alan Pablo Martin Batalla kaydetmişti. Ayrıca Bursaspor, lig maçlarında da son 11 maçtır rakibine karşı galip gelemedi.Bursaspor'un tecrübeli oyuncusu Pablo Martin Batalla, Galatasaray'a karşı 12 maçta forma giydi. Bu süreçte Arjantinli yıldız 6 asiste imza atarken, 1 de gol kaydetti. Her ne kadar bu sezon ligde 4 maçı sakatlığı nedeniyle kaçırsa da Batalla, 4 gol ve 5 asist ile birlikte yeşil beyazlı ekibin en fazla gole katkı veren oyuncusu oldu. Bogdan Stancu da, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı oynadığı 11 maçta 5 gol attı.Bursaspor, Galatasaray deplasmanında çıktığı son 23 lig maçında sadece bir kez kazanabildi. Yeşil beyazlı ekip sahadan 18 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın Bursaspor'a evinde yenildiği son maç Ağustos 2010'daydı. Ayrıca Bursaspor'un kazandığı son maçta sarı kırmızılı ekibin başında bugün olduğu gibi Fatih Terim vardı. Öte yandan ligde deplasmandaki son 23 maçının sadece 3'ünü kazanabilen Bursaspor, 16 mağlubiyet ve 4 beraberlik yüzü gördü.Yeşil beyazlı ekipte Gheorghe Grozav kart cezası, Kubilay Kanatsızkuş ve Emre Taşdemir ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Moussa Sow'un kadroda olması beklenirken, durumu ise bugün netleşecek.