Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaile, Bursa Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bursaspor, penaltı kaçırdığı ve bir golünün VAR'dan geçersiz sayıldığı maçta Atiker Konyaspor ileberabere kaldı.Bursaspor'da 43. dakikada Umut Nayir, penaltı atışından faydalanamadı. 75. dakikada Henri Saivet'in attığı gol ise VAR'dan izlenerek iptal edildi.Karşılaşmanın 75. dakikasında Barış Yardımcı'nın ortasında Serkan Kırıntılı topa doğru çıktı ama topa müdahelesi kısa düştü. Topu önünde bulan Saivet, ağları havalandırdı ancak maçın hakemi Halis Özkahya, pozisyonu izleyerek Serkan Kırıntılı'ya faul olduğunu belirtip golü geçersiz saydı. Kararın ardından Bursaspor futbolcuları ve teknik direktör Samet Aybaba tepki gösterdi.Bu sezon Bursaspor'un attığı 6. gol, VAR ile iptal edildi. Bursaspor'un Konyaspor (2), Rizespor, Başakşehir, Ankaragücü ve Yeni Malatyaspor maçlarında attığı goller VAR ile geçersiz oldu.Bu sonucun ardından Süper Lig'in en fazla berabere kalan ekibi olan Bursaspor, üst üste 5. beraberliğini aldı ve toplamda 20. maçında 12. beraberliğini alarak 24 puanla 11. sırada haftayı kapattı. 5 haftadır kaybetmeyen Atiker Konyaspor ise 32 puanla 6. sırada kaldı.Süper Lig'in 21. haftasında Bursaspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor-Atiker Konyaspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.1. dakikada yapılan santranın ardından topla buluşan Ömer Ali Şahiner rakip takım savunmasını geçip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ömer Ali'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşu, kaleci Muhammed Şengezer son anda kurtardı.4. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Latovlevici'nin serbest vuruştan yaptığı ortada ceza alanı içinde topla buluşan Aytaç Kara'nın vuruşu, sağ kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.25. dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Jahovic'in yaptığı sert vuruş, az farkla auta çıktı.34. dakikada orta sahada topla buluşan Traore'nin ara pasıyla rakip savunmanın arkasına sarkan Jahovic, kaleci Muhammed Şengezer'in önde olduğunu fark edip meşin yuvarlığı aşırdı. Şengezer, son anda topu kornere çeldi.41. dakikada Saivet sağ kanattan kullandığı serbest vuruşla topu ceza alanı içine ortaladı. Jevtovic, savunmanın arkasına sarkan Vergini'yi formasından çekerek yere düşürünce hakem Halis Özkaya penaltı noktasını gösterdi. 43. dakika kazanılan penaltıyı kullanan Umut Nayir'in vuruşu, sağ kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü.İlk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.47. dakikada Saivet'in serbest vuruştan ceza alanına ortaladığı topa yükselen Umut Nayir'in yaptığı kafa vuruşunu kaleci Serkan Kırıntılı son anda kornere çeldi.57. dakikada sol kanatta topla buluşan Latovlevici'nin ceza alanına yaptığı ortada penaltı noktası üzerinden topa iyi yükselen Umut Nayir'in uzak kale direğine doğru gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci Serkan Kırıntılı güçlükle kontrol etti.62. dakikada Saivet'in ara pasında rakip savunmanın arkasına sarkarak topla buluşan Umut Nayir, soldan hareketlenen Yusuf Erdoğan'ı gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.75. dakikada sağ kanattan hızla gelişen Bursaspor atağında Barış Yardımcı'nın ceza alanı içine doğru yaptığı ortayı kaleci Serkan Kırıntılı kalesinden çıkıp müdahale ederek, uzaklaştırmaya çalıştı. Seken topta Saivet, meşin yuvarlığı kalecinin üstünden aşırarak ağlara gönderdi. Hakem Halis Özkahya, VAR incelemesi sonrasında pozisyon öncesinde kaleci Serkan Kırıntılı'ya faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.Bursa Büyükşehir BelediyeHalis Özkahya, Kerem Ersoy, Cevdet KömürcüoğluMuhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Vergini, Umut Meraş, Yusuf Erdoğan (Dk. 73 Burak Kapacak), Aytaç Kara, Tunay Torun (Dk.10 Saivet), Badji, Latovlevici (Dk. 60 Lima), Umut NayirSerkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Ömer Ali Şahiner (Dk. 57 Fofana), Volkan Fındıklı, Milosevic (Dk. 78 Yatabare), Jevtovic, Traore, Jahovic (Dk. 88 Ali Çamdalı)Dk. 78 Milosevic, Dk. 86 Yatabare (Atiker Konyaspor)